Какие изменения ждут электросети перед холодами

В Комитете государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан прошло совещание с участием руководителей региональных электросетевых компаний.

Основное внимание было уделено подготовке к предстоящему отопительному сезону, повышению надежности электросетей и эффективности работы региональных электросетевых компаний.

Председатель Комитета Ержан Ертаев, открывая совещание, подчеркнул, что стабильная работа электросетей является ключевым фактором энергетической безопасности страны и бесперебойного электроснабжения потребителей. В преддверии отопительного сезона особый акцент делается на своевременное проведение ремонтной кампании и устойчивость энергосистемы.

По итогам прошедшего отопительного сезона выполнен ремонт более 17 тыс. км линий электропередачи, 420 подстанций и 3 599 распределительных и трансформаторных подстанций. Это позволило снизить количество технологических нарушений на 5% и увеличить объем передачи электроэнергии по сетям региональных компаний на 4%.

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов продолжается в плановом режиме. В текущем году запланирован капитальный ремонт более 17 тыс. км линий электропередачи, 444 подстанций и 3 408 распределительных и трансформаторных объектов. На данный момент уже выполнена часть работ, включая ремонт свыше 5 600 км линий и более 120 подстанций.

Также на совещании рассмотрены вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики, лицензирования передачи электроэнергии, модернизации инфраструктуры и повышения эффективности эксплуатации сетей. Отдельно обсуждалось укрепление кадрового потенциала отрасли.

Отмечено текущее состояние региональных электросетевых компаний, проанализированы производственные показатели, техническое состояние сетей и объемы ремонтных работ. По итогам определены приоритетные направления дальнейшего повышения эффективности предприятий.

Подводя итоги, Ержан Ертаев подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону должна носить системный и долгосрочный характер, направленный на снижение износа оборудования, модернизацию инфраструктуры и повышение надежности электроснабжения.

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