Какие меры поддержки предусмотрены для безработных в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает программу краткосрочного профессионального обучения для безработных граждан.

По данным ведомства, обучение длится до шести месяцев.

Во время учебы участникам оказывается государственная поддержка. Им выплачивают стипендию в размере 43 574 тенге, компенсируют расходы на проезд – 17 300 тенге, а также при необходимости возмещают затраты на проживание – до 64 875 тенге. Кроме того, государство оплачивает обязательный медицинский осмотр.

Пройти обучение можно и непосредственно на рабочем месте у работодателя. В этом случае участникам выплачивается заработная плата в размере 86 500 тенге.

Повысить квалификацию также можно в онлайн-формате через портал Skills.enbek.kz.

Отметим, что с начала года этой возможностью уже воспользовались более 37 тысяч безработных казахстанцев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили Трудовой кодекс: что изменилось для работников.