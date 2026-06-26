В Казахстане изменили Трудовой кодекс: что изменилось для работников

Если ваш коллега уходит в отпуск или заболевает, а его обязанности возлагают на вас, работодатель теперь обязан выплачивать вам дополнительную оплату. Это одно из ключевых изменений, внесённых в Трудовой кодекс. Юрист, старший партнёр компании "Астана Юрист" Арыс Данагатов рассказал корреспонденту BAQ.KZ об основных нововведениях.

По словам юриста, с 8 июня защита прав работников была существенно усилена. Основных изменений три.

Во-первых, люди, работающие по гражданско-правовому договору (ГПХ), теперь могут быть признаны работниками, если фактически выполняют трудовые функции по найму. Ранее работодатель мог заявить: "Ты не мой сотрудник, ты работаешь по гражданско-правовому договору", и таким образом уходить от обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством. Теперь такая практика больше не допускается.

Во-вторых, работа в праздничные и выходные дни больше не будет учитываться как сверхурочная. Она подлежит отдельной оплате в соответствии с законом.

В-третьих, и это самое важное изменение: если сотрудник выполняет обязанности другого работника, ему обязательно должна выплачиваться дополнительная оплата.

"Раньше работодатель мог включить в должностную инструкцию пункт о том, что сотрудник обязан выполнять работу коллеги, находящегося в отпуске или на больничном, и при этом не платить за это дополнительно. Формально это было законно. Теперь такое оправдание больше не действует. Независимо от того, по какой причине отсутствует коллега — находится ли он в отпуске, заболел или отсутствует по иной причине, – если вы выполняете его обязанности, значит, на вас возложена дополнительная нагрузка, за которую работодатель обязан доплачивать. Размер доплаты определяется по соглашению сторон, но сама выплата является обязательной", – пояснил юрист.

Арыс Данагатов привёл простой пример:

"Представьте, что вы бухгалтер, а главный бухгалтер ушёл в отпуск, и его обязанности временно выполняете вы. Раньше вам могли сказать: "Это предусмотрено вашей должностной инструкцией", — и не выплатить дополнительное вознаграждение. Теперь работодатель обязан произвести такую выплату".

Что делать, если работодатель отказывается платить

По словам юриста, в первую очередь необходимо собрать доказательства.

"Не стоит действовать эмоционально. Последовательно собирайте все подтверждения того, что вы исполняли обязанности другого сотрудника: приказ о возложении обязанностей, служебные сообщения, переписку в мессенджерах, электронные письма – всё это может стать доказательством. Затем направьте работодателю письменное заявление. Устные обращения юридической силы не имеют. Попросите официальный письменный ответ, в том числе в случае отказа", – рекомендует юрист.

Если работодатель откажет, следует обратиться с жалобой в трудовую инспекцию.

Это можно сделать бесплатно и онлайн. Инспекция вправе провести проверку работодателя и привлечь его к административной ответственности.

Если и это не принесёт результата, работник может обратиться в суд. По трудовым спорам государственная пошлина не уплачивается, поэтому обращение в суд является бесплатным. Через суд можно взыскать не только сумму дополнительной оплаты, но и пеню за просрочку, а также компенсацию морального вреда.

Подводя итог, Арыс Данагатов отметил, что теперь закон в большей степени защищает интересы работников, и важно знать свои права и уметь ими пользоваться.

Ранее в Генпрокуратуре уточнили сроки взыскания оплаты за сверхурочные работы.

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