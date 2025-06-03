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Какие отрасли лидируют по доле казахстанского производства

Сегодня, 11:20
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BAQ.KZ Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: BAQ.KZ

По итогам 2024 года средняя доля отечественного производства в сегментах потребительских и технических товаров составила 45 процентов. Об этом на заседании правительства сообщил председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин, передаёт BAQ.KZ.

Эти показатели эквивалентны около 23,9 трлн тенге.

"Высокие показатели в потребительском сегменте значатся в таких товарах как бензин, пропан бутан с долей ОТП 86 процентов, пищевые продукты 63 процентов и легковые автомобили 46 процентов

В товарах технического назначения для энергетической отрасли (мазут, нефтяные газы, керосин и т.д.) – 81 процентов, строительные материалы – 66 процентов и химическая продукция – 43 процентов", - сказал Рустам Карагойшин.

Ранее в правительстве сообщили о том, что в стране выросли показатели обрабатывающей промышленности.

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