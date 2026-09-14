Какие продукты подешевели в Казахстане за неделю

В Казахстане за неделю снизились цены на ряд социально значимых продуктов питания. Сильнее всего подешевели картофель, лук и капуста.

По данным Бюро национальной статистики, на 9 сентября, картофель стал дешевле на 6,9%, лук – на 5,9%, белокочанная капуста – на 5,1%, морковь – на 4,5%.

Небольшое снижение также отмечено по яблокам – на 0,8%, хлебу – на 0,4% и сыру – на 0,3%.

При этом цены на пшеничную муку первого сорта, рожки, молоко и творог за неделю не изменились.

Где продукты дешевле

Средняя цена на картофель по стране составила 217 тенге за килограмм. Самый доступный картофель зафиксирован в Павлодаре – 152 тенге за килограмм, а также в Костанае – 184 тенге.

Лук в среднем стоил 156 тенге за килограмм. Самая низкая цена также отмечена в Павлодаре – 123 тенге.

Средняя стоимость моркови составила 227 тенге за килограмм, при этом в Павлодаре ее продавали в среднем по 146 тенге.

Помидоры в среднем по стране стоили 586 тенге за килограмм, а самая низкая цена зафиксирована в Таразе – 347 тенге.

Что с мясом

Средняя цена говядины с костями по Казахстану составила 3 819 тенге за килограмм, кур – 1 747 тенге.

Общий уровень цен на социально значимые продукты за неделю снизился на 0,1% в Астане, Атырау, Жезказгане, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Семее и Туркестане. В Алматы, Актобе, Караганде, Костанае и Таразе цены в целом остались на уровне предыдущей недели.

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