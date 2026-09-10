Цены производителей в Казахстане выросли на 5,6% за год

В Казахстане цены предприятий-производителей промышленной продукции в августе 2026 года оказались на 5,6% выше, чем годом ранее. При этом за месяц показатель снизился на 1,2%, следует из данных Бюро национальной статистики.

Базовый индекс позволяет оценить более устойчивую динамику цен, исключая отдельные категории, стоимость которых может резко меняться под влиянием мировых рынков, сезонных факторов и скачков спроса и предложения.

Что происходит с ценами без учета нефти и энергоресурсов

Если исключить из расчета энергоресурсы, цены производителей в августе были на 6,3% выше, чем год назад. Без учета нефти рост составил 6,1%, без металлов – 5,5%, а без продовольственных товаров – 6,1%.

Если одновременно убрать из расчета энергоресурсы, металлы и продовольственные товары, рост цен относительно августа прошлого года составляет 5,8%.

В месячном выражении картина отличается. Общий индекс цен производителей снизился на 1,2% к июлю. Без учета энергоресурсов снижение составило всего 0,1%, без нефти – 0,4%. При исключении сразу энергоресурсов, металлов и продовольствия базовый показатель, напротив, вырос на 0,4%.

За восемь месяцев рост приблизился к 10%

За январь–август 2026 года цены предприятий-производителей в среднем были на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Без учета энергоресурсов рост составил 10,8%, без нефти – 10,1%, а без продовольственных товаров – 9,1%.

Как поясняет Бюро национальной статистики, расчет базового индекса нужен для того, чтобы увидеть устойчивую ценовую тенденцию в промышленности без наиболее волатильных компонентов – в частности энергоресурсов, металлов и отдельных продовольственных товаров.

Данные относятся именно к ценам производителей промышленной продукции и не отражают напрямую изменение цен на товары в магазинах для конечных потребителей.

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