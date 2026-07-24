Как новый Налоговый кодекс повлияет на цены? 

По словам заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимура Жаркенова, неправильно связывать изменение цен только с налоговыми нововведениями.

«Трудно точно сказать, как изменятся цены. На них влияют не только налоги, но и множество других факторов. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что цены изменятся именно таким образом», – отметил он.

При этом он пояснил, что возвращение прежнего механизма возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для сельхозтоваропроизводителей должно способствовать стабилизации цен.

«Нам удалось договориться с правительством о возвращении прежнего порядка возврата НДС. Это как минимум не позволит ценам расти и будет способствовать их стабилизации», – заявил он.

По словам Тимура Жаркенова, этот вопрос неоднократно обсуждался с Министерством сельского хозяйства, Министерством национальной экономики, Комитетом государственных доходов и депутатами Парламента. По итогам переговоров предложение о возвращении прежнего механизма было вынесено на рассмотрение проектного офиса.

Он также напомнил, что предлагаемые изменения в новый Налоговый кодекс пока носят проектный характер. Документ еще будет дорабатываться с учетом предложений бизнес–сообщества, после чего его внесут на рассмотрение Правительства и Парламента нового созыва.

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