Какие регионы Казахстана накроет чрезвычайная пожарная опасность

В ряде регионов Казахстана прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В Казгидромет заявили, что высокая пожарная опасность ожидается в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областях, областях Улытау и Абай.

Также высокий риск сохраняется на севере и в центре Мангистауской области, на юге Северо-Казахстанской, юго-западе Западно-Казахстанской, западе и востоке Актюбинской, западе, востоке и в центре Костанайской областей. Кроме того, высокая пожарная опасность прогнозируется на западе, севере и юге Акмолинской, а также на юге и востоке Павлодарской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях, области Жетысу.

Аналогичная ситуация прогнозируется на юге и востоке области Улытау, севере и юге области Абай, западе, севере и востоке Карагандинской, севере и в центре Алматинской, юго-востоке Павлодарской областей.

Кроме того, чрезвычайная пожарная опасность ожидается на северо-западе, юго-востоке и в центре Восточно-Казахстанской области, юге Костанайской и Западно-Казахстанской областей, юго-востоке Актюбинской, северо-западе Атырауской и северо-востоке Мангистауской областей.

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