Астана, Алматы и Шымкент лидируют по строительству "Комфортных школ". Об этом на брифинге в СЦК рассказал Министр просвещения Гани Бейсембаев, передает BAQ.KZ.

"По количеству комфортных школ лидируют те регионы, где особенно остро стоит потребность в дополнительных образовательных организациях — это, прежде всего, города с высокой плотностью населения и ранее существовавшей проблемой трехсменного обучения. Речь идет о таких мегаполисах, как Астана, Алматы и Шымкент", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, высокие показатели демонстрируют прилегающие к мегаполисам регионы — Туркестанская и Алматинская области. В частности, в Туркестанской области действует более 50 образовательных организаций.

Ранее в ведомстве рассказали об особенностях "Комфортных школ".