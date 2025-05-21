Какие регионы лидируют по строительству "Комфортных школ"
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Астана, Алматы и Шымкент лидируют по строительству "Комфортных школ". Об этом на брифинге в СЦК рассказал Министр просвещения Гани Бейсембаев, передает BAQ.KZ.
"По количеству комфортных школ лидируют те регионы, где особенно остро стоит потребность в дополнительных образовательных организациях — это, прежде всего, города с высокой плотностью населения и ранее существовавшей проблемой трехсменного обучения. Речь идет о таких мегаполисах, как Астана, Алматы и Шымкент", - сказал министр.
Кроме того, по его словам, высокие показатели демонстрируют прилегающие к мегаполисам регионы — Туркестанская и Алматинская области. В частности, в Туркестанской области действует более 50 образовательных организаций.
Ранее в ведомстве рассказали об особенностях "Комфортных школ".
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