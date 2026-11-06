Какие трассы откроют в Казахстане до конца года и что построят в 2027-м

В Казахстане продолжается строительство и реконструкция автомобильных дорог. В 2026 году дорожными работами охвачены тысячи километров трасс по всей стране. Какие участки планируют открыть до конца года и какие новые проекты запустят в следующем – выяснил корреспондент BAQ.KZ.

Какие дороги ремонтируют в Казахстане

По данным АО «НК «ҚазАвтоЖол», в 2026 году строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено более 8,5 тысячи километров автомобильных дорог.

Как сообщил заместитель директора департамента реализации автодорожных проектов компании Кайратбек Нуршаев, до конца года планируется завершить реконструкцию 308 километров дорог. Также предусмотрено окончание среднего ремонта более 2 тысяч километров трасс. Капитальный ремонт уже проведён на участках общей протяжённостью более 60 километров.

Одним из ключевых проектов остаётся автомобильная дорога Кызылорда – Жезказган. По словам представителя ҚазАвтоЖол, завершение работ позволит улучшить транспортное сообщение между регионами.

– Между Кызылордой и Жезказганом долгие годы сохранялась проблема с автомобильной дорогой. Мы планируем завершить работы в этом году и обеспечить полноценное транспортное сообщение, – сообщил Кайратбек Нуршаев.

Какие новые трассы появятся

В Министерстве транспорта РК сообщили, что в текущем году реализуются шесть переходящих и десять новых дорожных проектов.

Как рассказал эксперт управления по реализации проектов Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Қуаныш Құлатай, одним из крупных направлений является проект «Арал – Каспий».

Он включает три участка: Улгайсын – Саксаульск, Кызылорда – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск.

– На сегодняшний день у нас есть шесть переходящих проектов, а также десять новых. Среди них – проект «Арал – Каспий», обходы городов Кызылорда и Сарыагаш. Также проводятся конкурсные процедуры по строительству обхода Рудного, – рассказал Қуаныш Құлатай.

По его словам, движение уже открыто на отдельных участках проектов Актобе – Улгайсын и Рахмановские Ключи. До конца 2026 года также планируется открыть движение по дороге Кызылорда – Жезказган.

Какие дорожные проекты запланированы на 2027 год

В следующем году в Казахстане продолжится реализация начатых дорожных проектов.

В частности, ҚазАвтоЖол планирует работы по расширению автомобильной дороги Кокшетау – Петропавловск. Подготовка к реализации проекта уже ведётся.

В Министерстве транспорта также сообщили о планах по развитию дорожной инфраструктуры в районе Петропавловска и строительству обходов городов Рудный и Петропавловск.

Отдельное внимание уделяется развитию международных транспортных коридоров. По словам Қуаныша Құлатая, новые дороги позволят увеличить пропускную способность и укрепить транзитный потенциал Казахстана.

Модернизация пунктов пропуска и контроль качества

Помимо строительства трасс, в Казахстане продолжается модернизация автомобильных пунктов пропуска на границах в рамках ЕАЭС.

По информации Министерства транспорта, работы охватывают 37 пунктов пропуска. Четыре из них планируется завершить до конца 2026 года, модернизация остальных 33 продолжится.

Также в отрасли внедряются цифровые решения, в том числе проект E-Joldar.

В ведомствах подчёркивают, что развитие дорожной инфраструктуры направлено на повышение транспортной доступности регионов, улучшение качества дорог и увеличение транзитных возможностей страны.

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