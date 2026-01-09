По информации нацкомпании "КазАвтоЖол", лидером среди платных дорог страны по количеству поездок является участок Алматы – Конаев. За 2025 года здесь совершенно 11,8 млн поездок, передает BAQ.KZ.

На втором месте – трасса Шымкент – граница Узбекистана. По ней проехали 9,3 млн раз. И замыкает тройку лидеров дорога Шымкент – Тараз – 6,5 млн поездок.

Всего по платным дорогам Казахстана в прошлом году совершенно почти 74 млн поездок.

В Казахстане сейчас функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4 883 км, в том числе 12 участков I технической категории (2 231 км) и 14 участков II-III технических категорий (2 652 км).

- Структура трафика демонстрирует концентрацию спроса вокруг крупнейших агломераций и основных транзитных осей: топ-5 участков обеспечили 51% всех поездок, а топ-10 — около 73%, - отметили в нацкомпании.

