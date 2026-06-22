В Казахстане напомнили, какие выплаты и пособия предусмотрены для матерей и семей с детьми. Поводом для разъяснений стала информация, распространившаяся в социальных сетях, о том, что женщин, находящихся в декретном отпуске и подрабатывающих курьерами, якобы могут лишить социальных выплат, передает BAQ.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения заявили, что такие сведения не соответствуют действительности.

Как пояснили в ведомстве, родители, которые не работают и занимаются уходом за ребенком, получают государственное пособие из республиканского бюджета до достижения ребенком возраста полутора лет. При этом последующее трудоустройство матери или отца не влияет на назначенные выплаты.

Если же родитель официально работал до рождения ребенка и участвовал в системе обязательного социального страхования, ему выплачивается социальная выплата из Государственного фонда социального страхования. Ее размер составляет 40% от среднего ежемесячного дохода за последние два года до рождения ребенка.

В министерстве подчеркнули, что прекращение таких выплат возможно только по личному заявлению получателя.

Какие выплаты положены при рождении ребенка

После рождения ребенка семье выплачивается единовременное государственное пособие.

В 2026 году его размер составляет:

на первого, второго и третьего ребенка – 164 350 тенге;

на четвертого и каждого последующего ребенка – 272 475 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет составляют:

на первого ребенка – 24 912 тенге;

на второго ребенка – 29 454 тенге;

на третьего ребенка – 33 952 тенге;

на четвертого и последующих детей – 38 493 тенге.

Для работающих родителей размер выплаты рассчитывается индивидуально исходя из доходов и выплачивается из Государственного фонда социального страхования.

Выплаты семьям, воспитывающим детей с инвалидностью

Семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, получают ежемесячное пособие в размере 81 871 тенге.

Выплата предоставляется до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Сколько получают многодетные семьи

Многодетными в Казахстане считаются семьи, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей.

Размер пособия зависит от количества детей:

4 ребенка – 69 330 тенге;

5 детей – 86 673 тенге;

6 детей – более 104 тыс. тенге;

7 детей – более 121 тыс. тенге.

Семьям с восемью и более детьми выплачивается около 17,3 тыс. тенге на каждого ребенка.

Выплаты обладательницам "Алтын алқа" и "Күміс алқа"

Матери, награжденные государственными наградами за воспитание большого числа детей, также получают ежемесячные выплаты.

Размер пособий составляет:

"Алтын алқа" – 32 005 тенге;

"Күміс алқа" – 27 680 тенге.

Эти выплаты назначаются пожизненно независимо от возраста детей.

Как оформить пособия

Сегодня большинство государственных пособий назначается автоматически в проактивном формате.

После рождения ребенка родителям приходит SMS-уведомление. Для оформления выплаты достаточно подтвердить согласие и указать банковский счет.

Аналогичным образом автоматически назначаются выплаты обладательницам наград "Алтын алқа" и "Күміс алқа". В большинстве случаев посещать ЦОН и собирать документы уже не требуется.

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