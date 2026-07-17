Какие задачи поставили перед новым акимом Атырауской области

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Роман Скляр приняли участие в собрании депутатов маслихатов Атырауской области, где представили нового руководителя региона.

Роман Скляр сообщил депутатам о выдвижении двух кандидатов на должность акима области – председателя ОЮЛ "KAZENERGY" Болата Акчулакова и заместителя акима Атырауской области Дарына Шамуратова.

По итогам открытого голосования большинство депутатов поддержали кандидатуру Болата Акчулакова. За него проголосовали 83 из 101 депутата, за Дарына Шамуратова – 18. После этого Указом Президента РК Болат Акчулаков был назначен акимом Атырауской области.

На встрече с активом региона Олжас Бектенов поблагодарил Серика Шапкенова за работу на посту акима области и вклад в развитие региона за четыре года руководства.

За этот период в области были реализованы проекты по развитию экономики, благоустройству населенных пунктов и социальной инфраструктуры. В регионе построили более 100 социальных объектов и отремонтировали около 1 тыс. км дорог.

Представляя нового акима, Премьер-министр обозначил основные задачи для руководства области. Среди них – улучшение экологической ситуации, модернизация инженерной и социальной инфраструктуры, развитие городской среды, а также выполнение поручений Главы государства.

Особое внимание планируется уделить диверсификации экономики региона, развитию обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий. Также перед областным руководством поставлены задачи по привлечению инвестиций, повышению производительности труда и эффективному использованию потенциала специальной экономической зоны.

Кроме того, необходимо усилить работу по благоустройству территорий, озеленению, развитию транспортной системы, переводу ТЭЦ на газ и снижению уровня промышленных и транспортных выбросов.

Олжас Бектенов отметил, что главной оценкой работы органов власти должны стать конкретные результаты, которые напрямую влияют на качество жизни жителей региона.

Ранее сообщалось, что Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области.