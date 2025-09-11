Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах Парламента прокомментировал проведение Парламентской реформы, передает BAQ.KZ. Комментируя вопрос о том, какие изменения будут в органе, он отметил, что не исключает, что изменится количество депутатов.

"Это будет новый Парламент, новое качество. Сегодня Сенат выполняет важные функции - дает согласие на назначение президентом председателя Нацбанка, Генпрокурора, председателя КНБ, избирает по представлению президента председателя и судей Верховного суда. В новом Парламенте полномочия двух палат будут объединяться. Кроме того, видимо, будет обсуждаться и вопрос по количеству депутатов в новом Парламенте", - сказал Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что Президент высоко оценил деятельность Сената.

Сам же Ашимбаев добавил, что Сенат внес очень важный вклад в формирование правовой основы государства.

"В то же время жизнь не стоит на месте, политический процесс продолжается и развитие Парламента должно соответствовать тенденциям развития страны", – сказал Ашимбаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему объявил о парламентской реформе заранее. Если будет принято решение относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент будет избираться только по партийным спискам.