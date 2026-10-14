Какую цену на нефть заложили в бюджете на 2027-2029 годы

Правительство представило проект трехлетнего бюджета в первом чтении в Курултае. В базовом прогнозе на 2027–2029 годы указана цена нефти в 70 долларов за баррель. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что международные организации и глобальные инвестиционные банки снизили прогнозы по стоимости нефти на 2027 год. Консенсус-прогноз составил 70,3 доллара за баррель.

С учетом возможных изменений внешних условий правительство рассмотрело три варианта развития экономики.

«При оптимистическом варианте предполагаемая цена на нефть составляет 85 долларов США за баррель, расчетный курс доллара – 480 тенге. Среднегодовой рост экономики прогнозируется на уровне 5,9%. Пессимистический вариант предусматривает цену на нефть в 50 долларов США за баррель и расчётный курс доллара в 520 тенге. Прогнозируемый рост ВВП составит в среднем 3,2%», - сообщил Жумангарин.

Также он сообщил, что в базовом сценарии реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется на уровне 5,3% в 2027 году, 5,5% в 2028 году и 5,4% в 2029 году. Номинальный ВВП, согласно прогнозу, увеличится со 199,3 трлн тенге в 2027 году до 245 трлн тенге в 2029 году.

Ранее нефть подешевела на 1,5 доллара после сделки Трампа о покупке российского дизеля. Утром 12 октября баррель Brent стоил 103,31 доллара, на 1,4% меньше, чем накануне.