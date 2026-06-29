Сборная Канады стала участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду ЮАР в матче 1/16 финала, передает BAQ.kz.

Встреча прошла на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (США) и завершилась минимальной победой канадской сборной – 1:0.

Судьба противостояния решилась уже в компенсированное время. Победный мяч на 90+2-й минуте забил полузащитник Стивен Эуштакиу, принеся своей команде путевку в следующий раунд турнира.

Теперь сборная Канады продолжит борьбу за выход в четвертьфинал. В 1/8 финала канадцы встретятся с победителем матча между сборными Нидерландов и Марокко.

На групповом этапе чемпионата мира Канада заняла второе место в группе A, набрав четыре очка. Команда разгромила Катар со счетом 6:0, сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а также уступила Швейцарии (1:2).

Победа над ЮАР позволила канадской сборной впервые на этом турнире пробиться в число 16 сильнейших команд мира.

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