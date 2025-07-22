На заседании Правительства министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила о планах по созданию региональных программ расселения этнических казахов (кандасов) в трудодефицитных регионах Казахстана, передает BAQ.KZ.

Программы будут учитывать особенности и специфику регионов — предполагается, что размещение кандасов будет осуществляться только в те области, где наблюдается демографический и кадровый дефицит.

В рамках развития института этнической репатриации планируется пересмотреть подходы к статусу, учёту и сопровождению кандасов, в том числе через цифровую платформу "Кандас".

Также предусмотрено совершенствование механизмов адаптации и интеграции:

предоставление жилья,

обучение и языковая интеграция,

профессиональная ориентация,

постоянный мониторинг успешности адаптации и механизмы обратной связи.

Ране Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании Правительства доложила об актуальной ситуации с миграцией в стране.