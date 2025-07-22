Кандасов будут расселять по-новому: Минтруда меняет подход
В Казахстане разработают региональные программы расселения кандасов в трудодефицитные регионы.
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На заседании Правительства министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила о планах по созданию региональных программ расселения этнических казахов (кандасов) в трудодефицитных регионах Казахстана, передает BAQ.KZ.
Программы будут учитывать особенности и специфику регионов — предполагается, что размещение кандасов будет осуществляться только в те области, где наблюдается демографический и кадровый дефицит.
В рамках развития института этнической репатриации планируется пересмотреть подходы к статусу, учёту и сопровождению кандасов, в том числе через цифровую платформу "Кандас".
Также предусмотрено совершенствование механизмов адаптации и интеграции:
- предоставление жилья,
- обучение и языковая интеграция,
- профессиональная ориентация,
- постоянный мониторинг успешности адаптации и механизмы обратной связи.
Ране Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании Правительства доложила об актуальной ситуации с миграцией в стране.
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