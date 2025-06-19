13 июня 2025 года Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Караганды рассмотрено дело в отношении гражданина К., нарушившего общественный порядок в Многопрофильной детской больнице, передаёт BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, 12 июня К., находясь в здании больницы, проявил неуважение к врачам, выражался нецензурной бранью, нарушил общественный порядок и отказался подчиниться законным требованиям сотрудников полиции, отказавшись пройти в отдел полиции.

В суде К. свою вину признал.

Потерпевшим по делу проходит врач-хирург М., который пояснил, что К. обратился в приёмное отделение с ребёнком 2022 года рождения. Между сторонами возник словесный конфликт. К. высказался в грубой форме, нанёс удар ногой по голове врача, а также угрожал расправой. По его словам, родственники К. пытались его душить.

На законные требования полиции К. не отреагировал.

Его вина подтверждена материалами дела, включая запись с камеры видеонаблюдения.

По итогам рассмотрения дела суд признал К. виновным по следующим статьям:

ст. 80-1 ч. 2 КоАП РК — проявление неуважения к медицинскому работнику,

ст. 434 ч. 1 КоАП РК — мелкое хулиганство,

ст. 667 ч. 1 КоАП РК — неповиновение законным требованиям полиции.

С учётом раскаяния, согласно ч. 2 ст. 58 КоАП РК, К. назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Согласно статье 270 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", медицинские работники имеют право на защиту от вмешательства и препятствования профессиональной деятельности, а также на уважительное отношение к профессии.

Постановление суда не вступило в законную силу.