Карагандинец отделался арестом за то, что душил врача и бил его ногой по голове
Мужчину арестовали за нападение на врача.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
13 июня 2025 года Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Караганды рассмотрено дело в отношении гражданина К., нарушившего общественный порядок в Многопрофильной детской больнице, передаёт BAQ.KZ.
Согласно материалам дела, 12 июня К., находясь в здании больницы, проявил неуважение к врачам, выражался нецензурной бранью, нарушил общественный порядок и отказался подчиниться законным требованиям сотрудников полиции, отказавшись пройти в отдел полиции.
В суде К. свою вину признал.
Потерпевшим по делу проходит врач-хирург М., который пояснил, что К. обратился в приёмное отделение с ребёнком 2022 года рождения. Между сторонами возник словесный конфликт. К. высказался в грубой форме, нанёс удар ногой по голове врача, а также угрожал расправой. По его словам, родственники К. пытались его душить.
На законные требования полиции К. не отреагировал.
Его вина подтверждена материалами дела, включая запись с камеры видеонаблюдения.
По итогам рассмотрения дела суд признал К. виновным по следующим статьям:
-
ст. 80-1 ч. 2 КоАП РК — проявление неуважения к медицинскому работнику,
-
ст. 434 ч. 1 КоАП РК — мелкое хулиганство,
-
ст. 667 ч. 1 КоАП РК — неповиновение законным требованиям полиции.
С учётом раскаяния, согласно ч. 2 ст. 58 КоАП РК, К. назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Согласно статье 270 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", медицинские работники имеют право на защиту от вмешательства и препятствования профессиональной деятельности, а также на уважительное отношение к профессии.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Самое читаемое
- "Такого нашествия не было никогда": каракурты и жуки атакуют Павлодар
- Казахстан передаёт 1,5 тысяч сайгаков КНР: что об этом думают учёные
- 460 млрд тенге под вопросом: в мажилисе подняли проблему недостроенных объектов
- Пояса затягивают не чиновники, а народ: депутат высказался о росте цен и падении доверия
- В Казахстане отложили снижение максимальной ставки по ипотеке