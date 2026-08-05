Карагандинские предприятия получили заказы почти на 340 млрд тенге

Еще недавно Карагандинская обувная фабрика рисковала остановиться. Предприятие получило контракты от Karachaganak Petroleum Operating и North Caspian Operating Company, после чего производственные мощности удалось загрузить полностью, передает BAQ.KZ.

Этот случай стал одним из примеров того, как предприятиям региона ищут постоянных заказчиков. Карагандинские производители заключили шесть офтейк-контрактов и девять долгосрочных договоров на 338 млрд тенге.

О новых соглашениях аким области Ермаганбет Булекпаев рассказал на заседании правительства.

Крупным заказчиком стала компания Qarmet. В этом году она договорилась разместить заказы на 100 млрд тенге у 58 предприятий области.

За первые шесть месяцев местные производители уже поставили компании товары на 65,5 млрд тенге.

Заключено шесть офтейк-контрактов и девять долгосрочных договоров на 338 млрд тенге. Ведется работа по расширению сотрудничества с крупными недропользователями, - сообщил Ермаганбет Булекпаев.

От обуви до автобусов и бытовой техники

Заказы получают предприятия разных направлений. В металлургическом кластере региона выпускают автобусы, бытовую технику, стальные ванны, панельные радиаторы и другую продукцию.

Теперь в области рассматривают создание алюминиевого кластера.

Местные товары выводят и на полки крупных торговых сетей. Для них выделяют отдельные места с маркировками «Сделано в Казахстане» и «Сделано в Караганде».

Расчет сделан на то, что покупатели будут чаще замечать продукцию предприятий области, а у производителей появятся новые каналы сбыта.

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