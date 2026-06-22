Государственный советник Ерлан Карин заявил о необходимости перехода к более активной работе в сфере внутренней политики и идеологии. Об этом он сказал на республиканском совещании, посвященном вопросам внутренней политики, которое прошло в преддверии вступления в силу новой Конституции Казахстана, передает BAQ.kz.

По словам Карина, государственным органам важно не только реагировать на происходящие события и общественные запросы, но и самим выступать инициаторами позитивных изменений и общественно значимых инициатив.

В качестве успешного примера он привел экологическую кампанию "Таза Қазақстан", инициированную Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

"За два года эта инициатива превратилась в масштабное общественное движение, направленное на благоустройство и озеленение городов и сел. Сегодня ценности, заложенные в основу акции – ответственность, стремление к порядку и созидательный подход – постепенно становятся частью общественной культуры", – отметил государственный советник.

Он также подчеркнул, что в последние годы наблюдается рост поддержки проводимых в стране реформ и инициатив Главы государства. Однако, по его мнению, это не должно становиться поводом для снижения активности.

"Важно не останавливаться на достигнутом. Необходимо продолжать работу по продвижению новых конституционных ценностей, оперативно реагировать на запросы общества и обеспечивать качественную реализацию инициатив Президента", – сказал Ерлан Карин.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам дальнейшего укрепления общественного диалога, повышению эффективности идеологической работы и продвижению созидательной повестки в регионах.

Напомним, новая Конституция Казахстана, принятая по итогам общенационального референдума, вступит в силу с 1 июля.

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