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KASE: доллар дешевеет, рубль и евро растут

Нацвалюта в плюсе: доллар дешевеет второй день подряд.

Сегодня, 16:43
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
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Фото: Pixabay

На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 22 мая 2025 года средневзвешенный курс доллара составил 507,07 тенге, снизившись на 3,28 тенге по сравнению с предыдущими торгами, передает BAQ.KZ.

Другие валюты:

  • Российский рубль — 6,38 тенге (+0,02)

  • Китайский юань — 70,52 тенге (–0,43)

  • Евро — 578,44 тенге (+0,42)

Днем ранее доллар и рубль снизились, юань и евро остались в плюсе.

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