На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 22 мая 2025 года средневзвешенный курс доллара составил 507,07 тенге, снизившись на 3,28 тенге по сравнению с предыдущими торгами, передает BAQ.KZ.

Другие валюты:

Российский рубль — 6,38 тенге (+0,02)

Китайский юань — 70,52 тенге (–0,43)

Евро — 578,44 тенге (+0,42)

Днем ранее доллар и рубль снизились, юань и евро остались в плюсе.