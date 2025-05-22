KASE: доллар дешевеет, рубль и евро растут
Нацвалюта в плюсе: доллар дешевеет второй день подряд.
Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43Сегодня, 16:43
142Фото: Pixabay
На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 22 мая 2025 года средневзвешенный курс доллара составил 507,07 тенге, снизившись на 3,28 тенге по сравнению с предыдущими торгами, передает BAQ.KZ.
Другие валюты:
-
Российский рубль — 6,38 тенге (+0,02)
-
Китайский юань — 70,52 тенге (–0,43)
-
Евро — 578,44 тенге (+0,42)
Днем ранее доллар и рубль снизились, юань и евро остались в плюсе.
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