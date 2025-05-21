На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 21 мая 2025 года зафиксировано снижение курса доллара и российского рубля, передаёт BAQ.KZ.

По итогам дневных торгов, состоявшихся в 15:30, средневзвешенный курс доллара США составил 510,59 тенге, что на 1,04 тенге ниже по сравнению с предыдущим днём.

Российский рубль также показал незначительное снижение и установился на отметке 6,36 тенге (-0,03 тенге).

Среди других валют небольшой рост продемонстрировал китайский юань, курс которого составил 70,96 тенге (+0,01 тенге). Евро подорожал на 0,42 тенге, достигнув 576,01 тенге.

Днем ранее средневзвешенный курс американской валюты составил 511,59 тенге, показав рост на 0,82 тенге по сравнению с предыдущим днём.