На KASE подешевели доллар и рубль, подорожал евро
Торги 21 мая: доллар и рубль снижаются, юань и евро в плюсе.
Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
270Фото: Pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 21 мая 2025 года зафиксировано снижение курса доллара и российского рубля, передаёт BAQ.KZ.
По итогам дневных торгов, состоявшихся в 15:30, средневзвешенный курс доллара США составил 510,59 тенге, что на 1,04 тенге ниже по сравнению с предыдущим днём.
Российский рубль также показал незначительное снижение и установился на отметке 6,36 тенге (-0,03 тенге).
Среди других валют небольшой рост продемонстрировал китайский юань, курс которого составил 70,96 тенге (+0,01 тенге). Евро подорожал на 0,42 тенге, достигнув 576,01 тенге.
Днем ранее средневзвешенный курс американской валюты составил 511,59 тенге, показав рост на 0,82 тенге по сравнению с предыдущим днём.
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