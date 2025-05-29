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KASE: доллар просел, юань и евро также снизились

Казахстанская биржа зафиксировала укрепление тенге по основным валютам.

Сегодня, 17:28
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
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Фото: Unsplash

29 мая 2025 года на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) наблюдалось снижение курса доллара США, передаёт BAQ.KZ

Согласно итогам сессии на 15:30, средневзвешенный курс доллара составил 509,26 тенге, снизившись на 3,17 тенге по сравнению с предыдущими торгами.

Изменения валютных курсов на KASE:

  • Доллар США — 509,26 тенге (–3,17 тг)

  • Российский рубль — 6,44 тенге (+0,04 тг)

  • Китайский юань — 70,84 тенге (–0,46 тг) (утренние торги)

  • Евро — 579,83 тенге (–0,16 тг)

Днем ранее на KASE подорожал доллар, подешевели рубль, юань и евро.

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