KASE: доллар просел, юань и евро также снизились
Казахстанская биржа зафиксировала укрепление тенге по основным валютам.
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
120Фото: Unsplash
29 мая 2025 года на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) наблюдалось снижение курса доллара США, передаёт BAQ.KZ.
Согласно итогам сессии на 15:30, средневзвешенный курс доллара составил 509,26 тенге, снизившись на 3,17 тенге по сравнению с предыдущими торгами.
Изменения валютных курсов на KASE:
-
Доллар США — 509,26 тенге (–3,17 тг)
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Российский рубль — 6,44 тенге (+0,04 тг)
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Китайский юань — 70,84 тенге (–0,46 тг) (утренние торги)
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Евро — 579,83 тенге (–0,16 тг)
Днем ранее на KASE подорожал доллар, подешевели рубль, юань и евро.