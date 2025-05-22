  • 22 Мая, 23:17
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На Каспии произошло землетрясение

Разрушений и пострадавших нет.

Сегодня, 14:59
АВТОР
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iStock Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59
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Фото: iStock

Утром 22 мая в акватории Каспийского моря произошло землетрясение, передает BAQ.KZ. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 07:37 по времени Атырау. Магнитуда составила 3,2 балла, гипоцентр залегал на глубине 28 километров.

Эпицентр находился по координатам 39,50° северной широты и 51,76° восточной долготы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что очередное землетрясение зафиксировали в Кыргызстане.

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