Каспийское море пополнилось на 6 млрд кубометров воды

С начала 2026 года в Каспийское море направлено 6,16 млрд кубометров воды.

По данным министерства водных ресурсов и ирригации, за последние 2,5 года в Каспий поступило более 35 млрд кубометров воды. Рекордный объем свыше 17 млрд кубометров был зафиксирован в 2024 году во время масштабных паводков.

Нуржан Нуржигитов отметил, что в республике в пять раз ускорилось внедрение водосберегающих технологий. Если раньше такие системы охватывали около 30 тысяч гектаров в год, то теперь – до 150 тысяч гектаров.

В Атырауской области благодаря капельному и дождевальному орошению в прошлом году удалось сэкономить 12,8 млн кубометров воды.

Ранее сообщалось, что на Каспии появятся новые суда под флагом Казахстана.