На Каспии появятся новые суда под флагом Казахстана

На Бакинском судостроительном заводе состоялась церемония закладки киля первого специализированного контейнеровоза, который строится для Казахстана. Проект реализуется в рамках сотрудничества Национальной морской судоходной компании "Казмортрансфлот" и компании Abu Dhabi Ports Group.

Новое судно вместимостью 780 TEU предназначено для перевозки контейнерных грузов по Каспийскому морю. До конца 2027 года партнеры планируют построить два современных контейнеровоза, которые будут работать на маршрутах Транскаспийского международного транспортного коридора, также известного как Средний коридор.

Ожидается, что новые суда позволят увеличить объемы контейнерных перевозок, повысить эффективность морской логистики и укрепить роль Казахстана как одного из ключевых транзитных узлов между Азией и Европой.

Параллельно Казахстан продолжает расширять торговый флот и по другим направлениям. В ходе встречи на Бакинском судостроительном заводе обсуждались совместные проекты с участием АО "НК "Қазақстан темір жолы". В частности, уже заключен контракт на строительство двух сухогрузов, для которых сейчас разрабатывается окончательный дизайн. Их поставка запланирована на 2028 год.

Развитие морского флота остается одним из приоритетов транспортной политики страны. В апреле этого года "Қазақстан темір жолы" подписала соглашение о строительстве шести судов, включая два контейнеровоза, которые также будут построены на Бакинском судостроительном заводе.

В Министерстве транспорта отмечают, что реализация этих проектов позволит увеличить пропускную способность Каспийского направления, нарастить объемы грузоперевозок и повысить конкурентоспособность Среднего коридора, который становится одним из важнейших маршрутов между Европой и Азией.

Напомним, сегодня под государственным флагом работают 18 судов – 10 танкеров, 5 сухогрузов и 3 контейнеровоза, которые играют ключевую роль во внешнеторговых и транзитных перевозках страны. По итогам 2025 года суда под казахстанским флагом перевезли около 3,5 млн тонн грузов, обеспечив почти 50% всех морских перевозок из портов Казахстана. Эти показатели отражают растущее значение национального флота в системе международной логистики и на Транскаспийском направлении.