На Каспии появятся новые суда под флагом Казахстана
Первое судно вместимостью 780 контейнеров начали строить на Бакинском судостроительном заводе в рамках сотрудничества «Казмортрансфлота» и Abu Dhabi Ports.
Сегодня 2026, 13:28
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