Касым-Жомарт Токаев наградил Иэна Сондерса орденом «Достық» II степени
8 Сентября 2026, 18:57
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8 Сентября 2026, 18:578 Сентября 2026, 18:57
120Фото: Aqorda
Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Генерального секретаря Всемирной таможенной организации Иэна Сондерса орденом «Достық» II степени, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Награда вручена за вклад в укрепление партнерства и дружбы между Казахстаном и Всемирной таможенной организацией.
Ранее в Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Иэном Сондерсом. Стороны обсудили развитие таможенного администрирования, цифровизацию процедур, модель «умной границы», транзит грузов и транспортно-логистический потенциал Центральной Азии.