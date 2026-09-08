Касым-Жомарт Токаев наградил Иэна Сондерса орденом «Достық» II степени

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Генерального секретаря Всемирной таможенной организации Иэна Сондерса орденом «Достық» II степени, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Награда вручена за вклад в укрепление партнерства и дружбы между Казахстаном и Всемирной таможенной организацией.

Ранее в Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Иэном Сондерсом. Стороны обсудили развитие таможенного администрирования, цифровизацию процедур, модель «умной границы», транзит грузов и транспортно-логистический потенциал Центральной Азии.