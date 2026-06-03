Касым-Жомарт Токаев наградил Никоса Христодулидиса орденом "Достык"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кипра Никоса Христодулидиса орденом "Достык" первой степени, передает BAQ.KZ.

"Прежде всего, хочу искренне поблагодарить господина Президента Никоса Христодулидиса за то, что он принял моё приглашение и прибыл в Астану с официальным визитом. Это первый визит главы Кипра в нашу страну в качестве президента. Несомненно, это историческое событие выведет сотрудничество между нашими государствами на новый уровень", – заявил Президент.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что такая высокая честь оказывается Никосу Христодулидису во время его первого официального визита в Казахстан.

"Глава Республики Кипр вносит значительный вклад в развитие этого позитивного процесса. Я высоко это ценю. Поэтому я вручил Его Превосходительству Президенту Никосу Христодулидису орден "Достық" I степени. Эта награда является символом особого уважения и искреннего расположения казахского народа к Вам и всему народу Республики Кипр", – подчеркнул Глава государства.

Ранее в Астане состоялись переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса в узком составе.