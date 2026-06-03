Президент обозначил новые возможности для сотрудничества Казахстана и Кипра

В Астане состоялись переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса в узком составе.

Глава государства отметил, что Казахстан создал необходимые условия для иностранных инвесторов и готов оказывать поддержку кипрским компаниям, заинтересованным в реализации проектов в стране, передает BAQ.KZ.

«В нашей стране действует комплексная система поддержки инвесторов. В нее входят Совет иностранных инвесторов при Президенте, специальная рабочая группа по сопровождению инвестиционных проектов, а также национальная цифровая платформа "одного окна". Ваши компании могут рассчитывать на реальную поддержку Правительства Казахстана при реализации инвестиционных проектов», — отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом.

Глава государства также подчеркнул важность развития межпарламентского сотрудничества, отметив, что оно способствует укреплению политико-правовой основы отношений между Казахстаном и Кипром.

«Межпарламентское взаимодействие формирует устойчивую политико-правовую базу, укрепляющую связи между нашими странами. Считаю, что наши депутаты должны поддерживать тесные контакты с членами вашего парламента. Как я уже отмечал, этим летом в Казахстане состоятся парламентские выборы. Поэтому я уверен, что традиционное сотрудничество между парламентами наших стран будет успешно продолжено и в дальнейшем», — сказал Президент.

Глава государства отметил близость позиций Казахстана и Кипра по вопросам международной повестки и подчеркнул важность продолжения взаимодействия на многосторонних площадках.