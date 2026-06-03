Президент обозначил новые возможности для сотрудничества Казахстана и Кипра
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В Астане состоялись переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса в узком составе.
Глава государства отметил, что Казахстан создал необходимые условия для иностранных инвесторов и готов оказывать поддержку кипрским компаниям, заинтересованным в реализации проектов в стране, передает BAQ.KZ.
«В нашей стране действует комплексная система поддержки инвесторов. В нее входят Совет иностранных инвесторов при Президенте, специальная рабочая группа по сопровождению инвестиционных проектов, а также национальная цифровая платформа "одного окна". Ваши компании могут рассчитывать на реальную поддержку Правительства Казахстана при реализации инвестиционных проектов», — отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом.
Глава государства также подчеркнул важность развития межпарламентского сотрудничества, отметив, что оно способствует укреплению политико-правовой основы отношений между Казахстаном и Кипром.
«Межпарламентское взаимодействие формирует устойчивую политико-правовую базу, укрепляющую связи между нашими странами. Считаю, что наши депутаты должны поддерживать тесные контакты с членами вашего парламента. Как я уже отмечал, этим летом в Казахстане состоятся парламентские выборы. Поэтому я уверен, что традиционное сотрудничество между парламентами наших стран будет успешно продолжено и в дальнейшем», — сказал Президент.
Глава государства отметил близость позиций Казахстана и Кипра по вопросам международной повестки и подчеркнул важность продолжения взаимодействия на многосторонних площадках.
«Наши страны поддерживают принципы конструктивной дипломатии, уважения Устава ООН и обеспечения стабильности посредством диалога. Кроме того, мы наладили плодотворное взаимодействие с вашей страной в рамках Организации Объединенных Наций и ОБСЕ. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям дружественные связи между Казахстаном и Кипром будут и дальше укрепляться и развиваться», — подчеркнул Глава государства.
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