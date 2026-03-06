Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт
На нем выступили казахстанские деятели культуры.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Международному женскому дню, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В театре «Астана Опера» выступили известные казахстанские деятели культуры и творческие коллективы.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин страны с Международным женским днем и поблагодарил их за вклад в развитие государства.
