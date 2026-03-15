Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на республиканском референдуме, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства проголосовал на избирательном участке № 51, расположенном во Дворце школьников в Астане.

Президент прибыл на участок, получил бюллетень для голосования и опустил его в урну.

После голосования Президент провел брифинг для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Обращаясь к журналистам, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность референдума для будущего развития нашей страны.





– Поздравляю всех вас, ведь сегодня судьбоносный день для нашей страны. Конституция – это поистине исторический документ, который гарантирует права и свободы наших граждан, поэтому он имеет исключительное значение. Новая Конституция утверждает территориальную целостность, Независимость и Суверенитет нашей страны. Конституция, принятая в 1995 году, сыграла свою роль. Наша страна жила по этому документу 35 лет, но время не стоит на месте. Настал момент принять новый Основной закон. Я также активно участвовал в его подготовке, лично предложил формулировки преамбулы Конституции и ряда других норм. Уверен, новый Основной закон будет служить на благо страны и ее будущего, – заявил Глава государства.

Сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум. Граждане страны отвечают на вопрос, вынесенный на всенародное голосование, – принимаете ли вы новую Конституцию?

Избирательные участки по всей стране начали работу в 7:00 и будут открыты до 20:00. В голосовании могут принять участие граждане Казахстана, достигшие 18-летнего возраста.

Отметим, инициатива конституционной реформы была озвучена Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана 8 сентября 2025 года. Тогда Глава государства предложил перейти к однопалатному парламенту и провести модернизацию политической системы страны.

Позже была создана рабочая группа по парламентской реформе, в которую вошли правоведы, эксперты и представители политических партий. Свои предложения по изменениям в Основной закон также направляли граждане через порталы e-Otinish и eGov.

21 января была сформирована Конституционная комиссия, которая рассмотрела предложения по изменениям в Конституцию. В результате был подготовлен проект новой редакции Основного закона.

11 февраля Президент подписал указ о проведении республиканского референдума, а проект новой Конституции был опубликован в средствах массовой информации.