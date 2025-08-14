В Балхаше отдых на водном аттракционе едва не закончился гибелью туристок. В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области прокомментировали инцидент, который произошел 8 августа с семьей из Астаны, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, девушки выбрали аттракцион "диван", считавшийся более безопасным, однако персонал катера проигнорировал просьбы об осторожности. Несмотря на предупреждения, водители совершили резкий манёвр, в результате чего все участницы оказались в воде.

Одна из пострадавших, не умевшая плавать, едва не утонула из-за неправильно надетого спасательного жилета. Другая зацепилась за верёвку и также оказалась в опасности. Девушки получили травмы, двоим из них поставили диагноз "аспирационная пневмония" из-за попадания воды в лёгкие.

По словам потерпевших, персонал аттракциона не оказал помощи, а прибывшие после нескольких звонков полицейские поехали в больницу, минуя место происшествия.

Департамент полиции Карагандинской области сообщил, что по факту возбуждено уголовное дело, все причастные установлены и допрошены. Проводятся следственные действия. В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, будут пресекаться жёстко и виновные понесут наказание.