«Категорически не приемлем дискриминацию»: Burger King Kazakhstan уволил сотрудников
Burger King Kazakhstan выступил с официальным заявлением в связи с ситуацией, вызвавшей общественный резонанс и связанной с сотрудником Алибеком Каратаем, передает BAQ.KZ.
В компании сообщили, что расследование обстоятельств продолжается, а также проводится дополнительный анализ внутренних процессов и взаимодействий внутри команды для объективного и полного рассмотрения всех фактов.
В официальном сообщении подчеркивается, что компания придерживается принципов инклюзивности и равных возможностей при найме и работе с сотрудниками.
– Burger King Kazakhstan придерживается принципов инклюзивности и равных возможностей при найме и работе с сотрудниками. Уважительное отношение к каждому человеку является неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры, — говорится в заявлении.
По итогам внутренней проверки компания заявила о приверженности строгим корпоративным стандартам и принципам уважения, отметив, что любые высказывания или действия, выходящие за рамки этих стандартов, не отражают позицию бренда и не соответствуют требованиям деловой и этической коммуникации.
В рамках принятых управленческих решений территориальные управляющие Сергей и Анастасия более не являются сотрудниками компании.
Также в заявлении особо подчеркивается позиция по вопросам дискриминации.
– Burger King Kazakhstan категорически не приемлет любые формы дискриминации, проявления неуважения или высказывания, способные оскорбить достоинство граждан Республики Казахстан. Мы уважаем нашу страну – страну, в которой мы живем и работаем, нашу культуру и людей, и ожидаем такого же отношения от каждого сотрудника вне зависимости от его должности, — сообщили в компании.
Напомним, ранее руководителя Burger King в Алматы отстранили после скандала.
В Алматы увольнение молодого человека с диагнозом аутизм, который четыре года проработал на одном месте, привлекло внимание общества.
