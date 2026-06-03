"Категорически нет": в МВД высказались об амнистии для Бишимбаева и Масимова

Заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов ответил на вопрос о том, могут ли осужденные Куандык Бишимбаев и Карим Масимов гипотетически выйти на свободу раньше срока в рамках амнистии, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам замминистра, в отношении названных лиц амнистия не может быть применена.

"Что касается тех фигурантов, которых вы назвали, мой ответ – категорически нет", – заявил Санжар Адилов.

Он пояснил, что это прямо запрещено статьей 78 Уголовного кодекса.

"Почему? Потому что статья 78 Уголовного кодекса прямо запрещает", – добавил представитель МВД.

Таким образом, по словам Санжара Адилова, Бишимбаев и Масимов не смогут выйти на свободу раньше срока по амнистии.

Ранее заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов прокомментировал вопрос о возможности примирения сторон по делу о резонансном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, в результате которого погибли три человека. Санжар Адилов разъяснил общие нормы законодательства, касающиеся примирения сторон.

"Примирение сторон по тяжкой категории уголовных дел невозможно. Наличие встречного заявления, заглаживание причинённого материального, морального вреда и ущерба является смягчающим основанием", – сказал Адилов.

Таким образом, наличие примирения между потерпевшими и обвиняемым не является основанием для прекращения уголовного дела, если речь идет о тяжком преступлении. Вместе с тем возмещение ущерба и заглаживание вреда могут быть учтены судом при назначении наказания.