Футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением в связи с распространяемой в социальных сетях информацией о продаже билетов на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала", передает BAQ.KZ.

В клубе подчеркнули, что любые объявления о бронировании или продаже билетов на эту игру являются ложными.

"Единственными официальными источниками информации о билетах являются сайт клуба и официальные аккаунты ФК „Кайрат“ в социальных сетях", — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Instagram.

Также отмечается, что дата начала реализации билетов и ценовая политика пока не определены.

Руководство "Кайрата" настоятельно призывает болельщиков не доверять сторонним объявлениям и воздержаться от покупок через неофициальные каналы.

Напомним, матч между "Кайратом" и "Реалом" назначен на 30 сентября.