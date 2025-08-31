"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Дата начала реализации билетов пока не определены.
Футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением в связи с распространяемой в социальных сетях информацией о продаже билетов на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала", передает BAQ.KZ.
В клубе подчеркнули, что любые объявления о бронировании или продаже билетов на эту игру являются ложными.
"Единственными официальными источниками информации о билетах являются сайт клуба и официальные аккаунты ФК „Кайрат“ в социальных сетях", — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Instagram.
Также отмечается, что дата начала реализации билетов и ценовая политика пока не определены.
Руководство "Кайрата" настоятельно призывает болельщиков не доверять сторонним объявлениям и воздержаться от покупок через неофициальные каналы.
Напомним, матч между "Кайратом" и "Реалом" назначен на 30 сентября.
