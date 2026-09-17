Кайрат Шайжанов покинул пост акима Жезказгана

Аким города Жезказган Кайрат Шайжанов сообщил о завершении работы на посту главы города. Об этом он написал в своем обращении к жителям в Instagram.

«Сегодня для меня особенный и очень волнительный день. Пришло время завершить свою работу на посту акима города и попрощаться с вами», – сообщил Кайрат Шайжанов.

По его словам, за четыре года работы вместе с жителями города удалось реализовать ряд инициатив и решать актуальные вопросы развития Жезказгана.

«Этот период стал для меня не только большой ответственностью, но и настоящей школой жизни, подарившей бесценный опыт», – отметил он.

Кайрат Шайжанов также поблагодарил жителей за доверие, поддержку и критику, отметив, что предложения и мнения горожан помогали ему в работе.

«Для меня Жезказган – это не просто город, в котором я работал. Это место, с которым связаны моя судьба, мой труд и дорогие сердцу воспоминания», – написал он.

Завершая обращение, Шайжанов пожелал Жезказгану дальнейшего развития, а его жителям – благополучия, мира и спокойствия.

«Моя работа на этом посту завершается, но моя забота о Жезказгане и самые добрые пожелания ему никогда не закончатся», – говорится в обращении.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новым акимом области Улытау Есета Байкена.