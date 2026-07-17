Глава государства назначил нового акима области Ұлытау

Байкен Есет родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет и Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. Работал в аппарате акима Астаны, Администрации Президента, был акимом Нуринского района Карагандинской области, акимом района «Сарыарка» столицы и заместителем акима Нур-Султана.