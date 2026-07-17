Глава государства назначил нового акима области Ұлытау
17 Июля 2026, 13:13
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17 Июля 2026, 13:1317 Июля 2026, 13:13
192Фото: gov.kz
Указом Главы государства Байкен Есет Берикулы назначен акимом области Ұлытау, передает BAQ.KZ.
Соответствующий указ подписал Президент Казахстана.
Назначение состоялось после того, как ранее Глава государства освободил от должности прежнего акима области Дастана Рыспекова.
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