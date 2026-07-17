Глава государства назначил нового акима области Ұлытау

17 Июля 2026, 13:13
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gov.kz 17 Июля 2026, 13:13
17 Июля 2026, 13:13
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Фото: gov.kz

Указом Главы государства Байкен Есет Берикулы назначен акимом области Ұлытау, передает BAQ.KZ.

Соответствующий указ подписал Президент Казахстана.

Назначение состоялось после того, как ранее Глава государства освободил от должности прежнего акима области Дастана Рыспекова.

Байкен Есет родился в 1986 году в Карагандинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет и Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. Работал в аппарате акима Астаны, Администрации Президента, был акимом Нуринского района Карагандинской области, акимом района «Сарыарка» столицы и заместителем акима Нур-Султана.

 
 
 

 

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