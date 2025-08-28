28 августа алматинский "Кайрат" впервые в своей истории примет участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26, передает BAQ.KZ.

Жеребьёвка состоится в 21:00 по времени Астаны, прямую трансляцию покажет телеканал QazSport.

Главный еврокубок с прошлого года проводится по новой системе: 36 клубов играют в единой таблице, каждая команда проводит по восемь матчей с разными соперниками.

"Кайрат" оказался в четвёртой корзине вместе с "Копенгагеном", "Монако", "Галатасараем", "Юнионом", "Карабахом", "Атлетиком", "Ньюкаслом" и "Пафосом". Это гарантирует казахстанскому клубу встречи как минимум с двумя грандами из первой корзины и двумя командами из второй.

В первой корзине оказались мировые топ-клубы: "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Бавария", ПСЖ, "Интер", "Челси" и "Боруссия".

Во второй — "Арсенал", "Байер, "Атлетико", "Бенфика", "Ювентус" и другие.

Процедура жеребьёвки будет проходить в гибридном формате: шары с названиями клубов достанут вручную, но окончательный состав соперников определит компьютер.

Напомним, "Кайрат" сенсационно прошёл отборочный этап турнира, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Теперь клуб впервые в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" заработал более €18 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Мы также писали, как алматинцы выбили "Селтик" и написали новую главу в истории.