Казахов стало 14,6 млн: опубликованы новые данные по населению
При этом общая численность населения Казахстана составила 20,5 млн человек.
На начало 2026 года численность населения Казахстана достигла 20 499 822 человек. Такие данные опубликованы Бюро национальной статистики РК. Из общего числа жителей 13 085 110 человек проживают в городах, а 7 414 712 – в сельской местности, что подтверждает продолжающийся тренд на урбанизацию. При этом женщин в стране больше, чем мужчин: 10 479 139 против 10 020 683 человек, передает BAQ.kz.
Этническая структура населения остаётся стабильной с заметным преобладанием казахов. Численность составила 14 664 202 человека, или 71,5% от общего населения. Второй по численности этнической группой остаются русские – 2 943 022 человека (14,4%), за ними следуют узбеки – 695 557 человек (3,4%). Казахстан сохраняет статус многонационального государства, однако доля титульной нации продолжает постепенно увеличиваться.
Возрастная структура населения демонстрирует значительные региональные различия. Наибольшая доля пожилых людей в возрасте 63 лет и старше зафиксирована в Алматы –11,4%, а также в Карагандинской области –7,4% и Туркестанской области – 7,2%. В то же время самая высокая доля детей в возрасте от 0 до 15 лет наблюдается в Туркестанской области – 13,1%, в Алматы – 10% и в Алматинской области – 8,2%.
