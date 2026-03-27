На начало 2026 года численность населения Казахстана достигла 20 499 822 человек. Такие данные опубликованы Бюро национальной статистики РК. Из общего числа жителей 13 085 110 человек проживают в городах, а 7 414 712 – в сельской местности, что подтверждает продолжающийся тренд на урбанизацию. При этом женщин в стране больше, чем мужчин: 10 479 139 против 10 020 683 человек, передает BAQ.kz.

Этническая структура населения остаётся стабильной с заметным преобладанием казахов. Численность составила 14 664 202 человека, или 71,5% от общего населения. Второй по численности этнической группой остаются русские – 2 943 022 человека (14,4%), за ними следуют узбеки – 695 557 человек (3,4%). Казахстан сохраняет статус многонационального государства, однако доля титульной нации продолжает постепенно увеличиваться.

Возрастная структура населения демонстрирует значительные региональные различия. Наибольшая доля пожилых людей в возрасте 63 лет и старше зафиксирована в Алматы –11,4%, а также в Карагандинской области –7,4% и Туркестанской области – 7,2%. В то же время самая высокая доля детей в возрасте от 0 до 15 лет наблюдается в Туркестанской области – 13,1%, в Алматы – 10% и в Алматинской области – 8,2%.

