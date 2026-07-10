Казахский язык интегрируют в современные технологии ИИ

В Казахстане продолжается работа по созданию национальной экосистемы искусственного интеллекта. Одним из ключевых направлений станет развитие цифровых решений для казахского языка на базе международного центра искусственного интеллекта Alem AI.

Департамент искусственного интеллекта Национального научно-практического центра "Тіл-Қазына" имени Ш. Шаяхметова продолжит работу на площадке Alem AI. Такое решение принято в рамках соглашения между Министерством науки и высшего образования и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Новый формат сотрудничества позволит объединить научные разработки и технологические возможности для создания современных AI-решений, связанных с развитием казахского языка в цифровой среде.

"Это важный шаг, который позволит вывести на новый уровень взаимодействие науки, государственного управления и технологического сообщества. Также он подчеркнет стратегическую роль казахского языка в развитии искусственного интеллекта", – отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

В рамках совместной работы планируется развитие цифровой инфраструктуры казахского языка, расширение национального языкового фонда и совершенствование отечественных больших языковых моделей.

Также специалисты будут заниматься созданием новых AI-сервисов, интеллектуальных инструментов и технологий обработки естественного языка.

Департамент уже реализует проекты по развитию цифровой архитектуры казахского языка, проводит исследования и создает интеллектуальные решения на основе современных технологий.

Ранее сообщалось, что для первоклассников вводят программу языковой адаптации на казахском языке.