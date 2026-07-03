Казахстанские дальнобойщики могут получить возможность возвращаться из Китая без груза. Сейчас действующие правила создают для перевозчиков дополнительные ограничения при пересечении границы. Вопрос уже вынесен на межправительственный уровень и будет обсуждаться с китайской стороной. Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос сенаторов.

Вопрос был поднят депутатами Сената, которые обратили внимание на сложности, с которыми сталкиваются отечественные перевозчики при пересечении казахстанско-китайской границы. Одной из ключевых проблем они назвали действующие ограничения для водителей грузового транспорта.

В ответе Правительства отмечается, что Казахстан уже вынес этот вопрос на межправительственный уровень.

"25–26 мая 2026 года в городе Кашгар (КНР) запланировано заседание Совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок. Данный вопрос включен в повестку дня и будет рассмотрен в ходе заседания", – говорится в ответе Премьер-министра.

Речь идет о возможности предоставить казахстанским перевозчикам право пересекать границу как с грузом, так и без него, а также добиться отмены действующего с китайской стороны требования "не выезжать без груза".

Кроме того, Правительство продолжает работу по развитию инфраструктуры на границе. В частности, утверждена дорожная карта по перераспределению транспортных потоков между пунктом пропуска "Нур Жолы" и Международным центром приграничного сотрудничества "Хоргос", построена новая объездная дорога, а также подготовлены изменения в межправительственное соглашение, предусматривающие круглосуточную работу центра и открытие полноценного пункта пропуска.

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