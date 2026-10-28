Казахстан должен превратиться в масштабную строительную площадку – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешнее поколение должно оставить молодежи экономически сильное, высокотехнологичное и влиятельное государство. Об этом Глава государства сказал в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, несмотря на нестабильную международную обстановку, Казахстан уверенно вступил в новый этап своего развития и реализовал масштабные политические реформы.

«Несмотря на столь изменчивое время, Казахстан с большой уверенностью вступил в новую эпоху развития страны и осуществил масштабную политическую реформу. Это крайне редкое явление в мире. Теперь и в дальнейшем мы должны укреплять суверенитет нашей страны. В условиях неопределенной ситуации в современном мире это означает развитие и процветание при сохранении внутренней стабильности. На этом пути все общество, в том числе патриотичные, активные, образованные граждане, должны усердно трудиться. Я также возлагаю большие надежды на депутатов Курултая», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно подчеркнул важность работы государственного аппарата и правоохранительных органов в нынешних условиях.

«В такой ситуации всем вам понятно, насколько важна роль государственного аппарата и правоохранительных органов. Иными словами, представители нынешнего поколения, то есть мы, должны оставить подрастающим поколениям не планы и концепции, а Казахстан с мощной и динамично развивающейся экономикой, передовыми технологиями, основанный на знаниях и науке, уважающий закон, созидательный и прогрессивный, обладающий геополитической силой и влиянием. Это и есть настоящая стратегическая задача, стоящая перед нашей нацией», – подчеркнул Глава государства.

Школы, больницы и спортивные объекты

Продолжая выступление, Президент заявил о необходимости активного развития инфраструктуры во всех регионах страны. По его словам, обеспечение граждан полноценной социальной инфраструктурой является одним из ключевых условий повышения качества жизни.

«Для того чтобы наша страна постоянно и динамично развивалась, крайне важно качественно и оперативно реализовывать масштабные задачи. Наши граждане должны быть обеспечены полноценной социальной инфраструктурой. Это важное условие повышения качества жизни населения. Поэтому основное внимание мы сосредоточим на создании инфраструктуры. Я уже говорил ранее: Казахстан должен превратиться в масштабную строительную площадку. Речь идёт не об отдельных проектах. В целом необходимо начать и активизировать масштабное строительство во всех регионах. В первую очередь нужно как можно скорее полностью завершить всестороннее изучение и анализ, детально определить потребности областей в объектах здравоохранения, образования, культуры и спорта», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принятие новой Конституции стало важнейшим этапом политического обновления страны.