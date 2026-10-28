Токаев назвал принятие новой Конституции историческим событием для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что принятие новой Конституции стало важнейшим этапом политического обновления страны. Об этом Глава государства сообщил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

В начале своего выступления Президент отметил особое значение нынешнего Послания, напомнив о 35-летии независимости Казахстана и принятии новой Конституции.

«Сегодня я как Глава государства обращаюсь к народу Казахстана с традиционным Посланием. Это Послание имеет особое значение и содержание. 25 октября мы отметили наш национальный праздник – День Республики. Именно в этот день была принята Декларация о суверенитете. Мы сделали смелый шаг на пути к становлению самостоятельного государства. Вскоре мы высоко подняли знамя Независимости и укрепили основы нашей государственности. В этом году нашей священной Независимости исполняется 35 лет. Этот исторический рубеж занимает особое место в летописи нации», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также остановился на конституционных преобразованиях, произошедших в стране в текущем году.

«В марте этого года наш народ принял Конституцию – главную опору нашей государственности. Это стало событием, имеющим глубокое историческое значение для всей страны. Конституцию можно назвать священным соглашением между несколькими поколениями. Ведь в ней чётко определены нынешний облик Казахстана и его образ в будущем. Конституция, получившая широкую поддержку наших граждан, вступила в законную силу 1 июля и дала мощный импульс коренному обновлению политической системы страны, формированию новых институтов власти. Наш народ активно приступил к масштабной работе, ведущей к светлому будущему. Все исторические изменения в жизни страны происходят на глазах у народа. Хотя этот вопрос имеет исключительно важное значение, считаю, что нет необходимости говорить об этом много», – подчеркнул Президент.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал выступление с Посланием народу Казахстана.