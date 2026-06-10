Казахстан готов поставлять США 27 видов критически важных металлов

Казахстан готов предложить США 27 видов критически важных минералов и металлов и рассчитывает расширить сотрудничество в этой сфере в рамках платформы C5+1, объединяющей страны Центральной Азии и Соединенные Штаты. Об этом в кулуарах Диалога по критически важным минералам C5+1 (Critical Minerals Dialogue, CMD), который проходит в Астане, сообщил генеральный директор Национального центра технологического прогнозирования Комитета промышленности Аль-Фараби Ыдырышев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Казахстан может поставлять 27 стратегических металлов

По словам Ыдырышева, Казахстан располагает значительным потенциалом в сфере добычи и переработки критически важных минералов, которые сегодня востребованы в высокотехнологичных отраслях мировой экономики.

"В американском списке критически важных минералов и металлов около 60 наименований. Мы говорим о том, что может предложить Казахстан. По текущим расчетам, Казахстан способен поставлять примерно 27 наименований из этого списка", - сообщил он.

Речь идет о бериллии, тантале, ниобии, титане, рении, висмуте, сурьме, алюминии, меди, цинке, свинце и других металлах, которые используются в авиационной, космической, электронной, энергетической и оборонной промышленности.

По мнению спикера, развитие сотрудничества в этой сфере открывает для Казахстана дополнительные возможности по выходу на глобальные рынки.

"Это большая возможность для нашей страны. Кроме того, это открывает путь к совместной работе с братскими государствами Центральной Азии, которые также дополняют этот перечень и являются заметными игроками на рынке критически важных минералов", - подчеркнул он.

Производство продукции

При этом Казахстан намерен развивать не только добычу сырья, но и производство продукции с более высокой добавленной стоимостью.

По словам Аль-Фараби Ыдырышева, страна уже обладает компетенциями по выпуску готовых металлов, компонентов и изделий для высокотехнологичных отраслей.

"Казахстан не ограничивается поставками концентратов. Мы уже достигли уровня производства готовых металлов, а также выпускаем комплектующие и готовые изделия", - заявил он.

Он отметил, что казахстанская продукция уже применяется в авиационной и космической инженерии.

"Это предмет нашей гордости, поскольку мы способны производить комплектующие и изделия, применяемые в авиационной и космической инженерии", - добавил глава центра.

О чем договорились страны C5+1

Нынешний диалог стал продолжением договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов Казахстана и США в Вашингтоне в ноябре 2025 года.

По словам Ыдырышева, участники встречи сосредоточились на трех ключевых направлениях сотрудничества:

геологоразведка и изучение месторождений;

развитие перерабатывающей промышленности;

совершенствование логистики и расширение доступа стран Центральной Азии к мировым рынкам критически важных минералов.

"Самое главное - обеспечить Казахстану и странам Центральной Азии возможность выхода на мировые рынки. Особенно актуален вопрос доступа к рынку критически важных минералов и металлов", - отметил он.

Пока переговоры идут на уровне государств

Как пояснил спикер, нынешний этап диалога проходит в межправительственном формате.

"В дискуссиях и обсуждениях представители бизнеса участия не принимают. Присутствуют только представители государственных органов и государственных учреждений", - сказал Ыдырышев.

По его словам, отдельные встречи с бизнесом состоятся позже.

"Ожидается, что бизнес-сообщество подключится к встречам вечером. Будут организованы отдельные встречи в узком формате и бизнес-форум с участием представителей бизнеса США и стран Центральной Азии", - сообщил он.

Ранее Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее называл платформу C5+1 новой страницей взаимодействия между Центральной Азией и США.

Нагаспаев напомнил, что во время визита Главы государства в Вашингтон в ноябре 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере критических минералов, а также соглашение с компанией Cove Capital по разработке вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхний Кайракты.