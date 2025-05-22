Казахстан готовит армию к управлению беспилотниками
Армия Казахстана делает ставку на БПЛА и тактическую разведку.
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В Карагандинском гарнизоне под председательством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова состоялось выездное заседание коллегии Минобороны, где были подведены итоги зимнего периода обучения 2024–2025 гг. и определены задачи на лето. Одним из ключевых направлений в работе стало развитие подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает BAQ.KZ.
Ключевые моменты заседания:
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Уделено особое внимание анализу зарубежного опыта современных военных конфликтов;
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Принято решение об активной подготовке операторов БПЛА с отработкой тактической разведки с воздуха;
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Обсуждены вопросы подготовки мобилизационного резерва, службы в резерве, повышения дисциплины и технического обеспечения;
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Заявлено об усилении инженерно-саперной подготовки и мер безопасности при обращении с оружием.
Министр обороны подчеркнул, что в новых геополитических условиях армия должна адаптироваться к требованиям современной войны, а развитие беспилотных технологий и подготовка специалистов — один из важнейших приоритетов.
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