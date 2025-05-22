  • 22 Мая, 23:18
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Казахстан готовит армию к управлению беспилотниками

Армия Казахстана делает ставку на БПЛА и тактическую разведку.

Сегодня, 14:47
АВТОР
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Минобороны РК Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47
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Фото: Минобороны РК

В Карагандинском гарнизоне под председательством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова состоялось выездное заседание коллегии Минобороны, где были подведены итоги зимнего периода обучения 2024–2025 гг. и определены задачи на лето. Одним из ключевых направлений в работе стало развитие подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает BAQ.KZ.

Ключевые моменты заседания:

  • Уделено особое внимание анализу зарубежного опыта современных военных конфликтов;

  • Принято решение об активной подготовке операторов БПЛА с отработкой тактической разведки с воздуха;

  • Обсуждены вопросы подготовки мобилизационного резерва, службы в резерве, повышения дисциплины и технического обеспечения;

  • Заявлено об усилении инженерно-саперной подготовки и мер безопасности при обращении с оружием.

Министр обороны подчеркнул, что в новых геополитических условиях армия должна адаптироваться к требованиям современной войны, а развитие беспилотных технологий и подготовка специалистов — один из важнейших приоритетов.

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