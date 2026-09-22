Казахстан готовится к поливному сезону 2027 года

В Казахстане начали готовиться к поливному сезону 2027 года. После нынешнего сезона, когда на орошение ушло 11,1 млрд кубометров воды, Минводы решило заранее заняться каналами, насосами и распределением воды, передает BAQ.KZ.

В 2026 году водой обеспечили около 1,1 млн гектаров посевов. В министерстве говорят, что сезон прошел без серьезных сбоев.

Теперь задача на следующий год состоит в том, чтобы заранее привести в порядок оросительные и коллекторно-дренажные сети. Их будут чистить и ремонтировать до начала поливного периода.

Еще один вопрос касается самих посевов. В регионах хотят заранее согласовывать, какие культуры и где будут выращивать, чтобы объемы воды соответствовали реальным возможностям источников.

Для Кызылкумского массива орошения подготовят отдельный научно обоснованный план размещения сельхозкультур.

На участках, куда вода не может поступать самотеком, собираются задействовать насосные установки.

Для спорных ситуаций с распределением воды в регионах планируют создать постоянные мобильные группы. Они же должны подключаться при чрезвычайных ситуациях.

Фермерам и жителям будут отдельно объяснять правила водопользования, порядок заключения договоров, установку приборов учета и ответственность за незаконный забор воды. Продолжат продвигать и водосберегающие технологии.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поручил профильному комитету, РГП «Казводхоз» и ответственным подразделениям начать подготовку уже сейчас.