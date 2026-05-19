Когда могут запустить прямые рейсы из Казахстана в США, рассказал Дэниел Майкл

Казахстан продолжает работу над получением статуса FAA Category 1, который необходим для запуска прямых авиарейсов в США. Главная цель - получить соответствующую категорию в ноябре 2026 года. Об этом сообщил главный исполнительный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Дэниел Майкл, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы Авиационной администрации, получение статуса FAA Category 1 остается одним из ключевых направлений работы ведомства. Этот статус позволит казахстанским авиакомпаниям запускать прямые рейсы в Соединенные Штаты.

После технической оценки FAA, проведенной в августе 2024 года, Казахстан продолжает устранять выявленные недостатки и выполнять рекомендации американской стороны.

"Авиационная администрация продолжает работу по получению статуса FAA Category 1, который позволит запустить прямые рейсы в Соединенные Штаты. После технической оценки FAA, проведенной в августе 2024 года, мы работаем над устранением выявленных недостатков и реализацией предоставленных рекомендаций", - сообщил Дэниел Майкл.

Оценку FAA планируют провести в сентябре 2026 года

Как отметил Дэниел Майкл, в сентябре 2026 года Казахстан планирует пригласить команду FAA International Aviation Safety Assessment для проведения оценки.

По его словам, FAA будет оценивать готовность Казахстана соблюдать международные стандарты в сфере гражданской авиации, включая законодательство, регулирование и практические меры надзора.

"Для нас главная цель - получить статус FAA Category 1 в ноябре 2026 года. Для успешной реализации этого проекта Авиационной администрации необходимо обеспечить постоянный надзор и контроль, поддерживать профессиональную компетенцию инспекторов и продолжать внедрение международных стандартов", - отметил глава ААК.

Он подчеркнул, что эта работа демонстрирует приверженность Казахстана стандартам ИКАО и требованиям FAA.

Что еще планирует Авиационная администрация

В 2026 году Авиационная администрация Казахстана также намерена полностью реализовать программу надзора и контроля в сфере безопасности полетов и авиационной безопасности.

Среди приоритетов - развитие производства и технического обслуживания воздушных судов, подготовка к аудиту ИКАО, развитие бизнес-авиации, а также участие в проектах advanced air mobility.

"В 2026 году мы планируем обеспечить 100-процентную реализацию программы надзора и контроля в сфере безопасности полетов и авиационной безопасности, содействовать развитию производства и технического обслуживания воздушных судов, подготовиться к прохождению FAA Category 1 для запуска рейсов в США, а также к аудиту ИКАО, который ожидается в 2027–2028 годах", - заключил Дэниел Майкл.

В Казахстане хотят отменить НДС для регулярных авиарейсов