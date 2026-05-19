Когда могут запустить прямые рейсы из Казахстана в США, рассказал Дэниел Майкл
Авиационная администрация планирует пригласить команду FAA для оценки в сентябре 2026 года
Казахстан продолжает работу над получением статуса FAA Category 1, который необходим для запуска прямых авиарейсов в США. Главная цель - получить соответствующую категорию в ноябре 2026 года. Об этом сообщил главный исполнительный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Дэниел Майкл, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам главы Авиационной администрации, получение статуса FAA Category 1 остается одним из ключевых направлений работы ведомства. Этот статус позволит казахстанским авиакомпаниям запускать прямые рейсы в Соединенные Штаты.
После технической оценки FAA, проведенной в августе 2024 года, Казахстан продолжает устранять выявленные недостатки и выполнять рекомендации американской стороны.
"Авиационная администрация продолжает работу по получению статуса FAA Category 1, который позволит запустить прямые рейсы в Соединенные Штаты. После технической оценки FAA, проведенной в августе 2024 года, мы работаем над устранением выявленных недостатков и реализацией предоставленных рекомендаций", - сообщил Дэниел Майкл.
Оценку FAA планируют провести в сентябре 2026 года
Как отметил Дэниел Майкл, в сентябре 2026 года Казахстан планирует пригласить команду FAA International Aviation Safety Assessment для проведения оценки.
По его словам, FAA будет оценивать готовность Казахстана соблюдать международные стандарты в сфере гражданской авиации, включая законодательство, регулирование и практические меры надзора.
"Для нас главная цель - получить статус FAA Category 1 в ноябре 2026 года. Для успешной реализации этого проекта Авиационной администрации необходимо обеспечить постоянный надзор и контроль, поддерживать профессиональную компетенцию инспекторов и продолжать внедрение международных стандартов", - отметил глава ААК.
Он подчеркнул, что эта работа демонстрирует приверженность Казахстана стандартам ИКАО и требованиям FAA.
Что еще планирует Авиационная администрация
В 2026 году Авиационная администрация Казахстана также намерена полностью реализовать программу надзора и контроля в сфере безопасности полетов и авиационной безопасности.
Среди приоритетов - развитие производства и технического обслуживания воздушных судов, подготовка к аудиту ИКАО, развитие бизнес-авиации, а также участие в проектах advanced air mobility.
"В 2026 году мы планируем обеспечить 100-процентную реализацию программы надзора и контроля в сфере безопасности полетов и авиационной безопасности, содействовать развитию производства и технического обслуживания воздушных судов, подготовиться к прохождению FAA Category 1 для запуска рейсов в США, а также к аудиту ИКАО, который ожидается в 2027–2028 годах", - заключил Дэниел Майкл.
