Казахстан и DEC40 договорились развивать умные города и искусственный интеллект

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и международный альянс DEC40 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере умных городов, искусственного интеллекта и цифрового развития регионов, передает BAQ.KZ со ссылкой на ведомство.

DEC40, или Global Digital Economy Cities Alliance, объединяет города, технологические компании, научные организации и международных партнеров. Участники альянса обмениваются решениями и практиками в сфере цифрового управления.

Казахстанские города выйдут на международный рынок инвестиций

Одним из первых шагов станет подготовка перечня казахстанских проектов в сфере умных регионов и городов. Их представят участникам DEC40 для поиска технологических решений, партнеров и инвесторов.

Стороны планируют привлекать международные компании к проектам в регионах Казахстана, проводить деловые миссии, экспертные встречи и образовательные программы. Представители страны смогут участвовать в зарубежных программах подготовки специалистов и обмениваться опытом цифрового управления городами.

Астана может собрать мировых игроков рынка умных городов

В 2026 году в Астане планируют провести международный форум по умным городам. В нем могут принять участие представители регионов Казахстана, участники DEC40, технологические компании и инвесторы.

На площадке представят региональные проекты, обсудят источники финансирования и проведут встречи представителей бизнеса и государственных органов.

Каждый регион сможет построить свой AI Native City

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев заявил, что соглашение откроет регионам Казахстана доступ к международной сети технологических компаний и инвестиционным возможностям.

Речь идет о концепции AI Native City, то есть городе, где решения на основе искусственного интеллекта заложены в саму систему управления, а не добавляются поверх существующей инфраструктуры.

По его словам, каждый регион сможет подготовить собственные проекты городов, построенных на основе решений с искусственным интеллектом, и привлечь к ним зарубежных партнеров.





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