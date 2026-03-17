С начала реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС в Казахстане пенсионные взносы в ЕНПФ перечислены более чем за 105 тысяч человек, передает корреспондент BAQ.KZ. Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде.

Соглашение, подписанное 20 декабря 2019 года и вступившее в силу с 1 января 2021 года, позволяет гражданам государств ЕАЭС формировать и реализовывать пенсионные права наравне с гражданами страны трудоустройства.

По данным на 1 января 2026 года, в Казахстане пенсионные взносы перечислены за 105 029 трудящихся из стран ЕАЭС. При этом счета в ЕНПФ открываются автоматически при поступлении первого взноса.

Кроме того, ЕНПФ назначил пенсионные выплаты 291 гражданину ЕАЭС. Из них 266 человек получили выплаты по достижении пенсионного возраста, ещё 25 - наследники в связи со смертью трудящихся.

Также компетентные органы России и Кыргызстана назначили пенсии 26 гражданам Казахстана за стаж, приобретённый на их территории, а ещё 4 гражданам - выплаты по случаю потери кормильца.

Таким образом, соглашение уже позволяет гражданам ЕАЭС реализовывать пенсионные права в разных странах союза в зависимости от места трудовой деятельности.

