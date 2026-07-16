Казахстан и Китай подписали соглашения на $15 млрд
16 Июля 2026, 14:45
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16 Июля 2026, 14:4516 Июля 2026, 14:45
46Фото: Акорда
В рамках рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Шанхай между Казахстаном и Китаем подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 млрд долларов.
Документы охватывают ключевые направления сотрудничества, включая искусственный интеллект, цифровизацию, транспортную инфраструктуру, финансовый сектор, агропромышленный комплекс, машиностроение и другие высокотехнологичные отрасли.
В ходе встречи были подписаны следующие документы:
- Соглашение о стратегическом партнерстве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Huawei Technologies Co., Ltd.;
- Соглашение о приобретении технологических решений и оборудования между АО "Самрук-Қазына" и компанией Huawei Technologies;
- Меморандум о взаимопонимании по развитию инфраструктуры электромобилей и применению искусственного интеллекта в автомобильной отрасли Казахстана между АО "Самрук-Қазына", Freedom Holding Corp, акиматом Астаны и Geely Auto Group;
- Соглашение об оказании услуг для эмитентов офшорных облигаций зоны свободной торговли между АО "Банк Развития Казахстана" и China Central Depository & Clearing Co., Ltd.;
- Соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта строительства комплекса коксовых батарей №8 и №9 и системы газоочистки коксового газа между АО "Qarmet", АО "Банк Развития Казахстана" и Acre Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation;
- Соглашение о промышленном сотрудничестве по производству автомобилей Li Auto в Казахстане между АО "Группа компаний Аллюр" и Li Auto Inc.;
- Соглашение об инвестициях по проекту строительства многофункционального терминала первой очереди порта Курык между Министерством транспорта РК, акиматом Мангистауской области и Kazakhstan Guoyou Investment;
- Соглашение о сотрудничестве по оснащению пунктов пропуска досмотровым оборудованием и развитию промышленной локализации производства между Министерством промышленности и строительства РК и NUCTECH Company Limited;
- Технико-лицензионное соглашение по производству автомобилей OMODA и JAECOO на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan между Astana Group и Chery Holding Group;
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Qazbot Technologies и Agibot PTE;
- Соглашение о базовых принципах сотрудничества в рамках развития "Долины дата-центров" между АО "Казахтелеком" и HV & Submarine Hengtong Group;
- Соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по проекту "Казахстанско-китайский международный логистический коридор" между Harvest Group и Minmetals Logistics Group Co., Ltd.;
- Договор между АО "Транстелеком" и GuoDong Group по строительству антенно-мачтовых сооружений;
- Меморандум о сотрудничестве между Qazaq AI Research University и Shanghai Innovation Institute;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере развития искусственного интеллекта и робототехники в Алматы между акиматом города, NERO Group и UBTECH Robotics;
- Соглашение между Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и университетом Сучжоу о создании совместного института;
- Соглашение о сотрудничестве между КазНУ имени Аль-Фараби и Jiangsu Huibo Robot Technology.
Подписанные документы направлены на развитие технологического сотрудничества, привлечение инвестиций и реализацию совместных проектов между Казахстаном и Китаем.
Ранее сообщалось, что Китай инвестировал в экономику Казахстана более $30 млрд.
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