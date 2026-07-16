Казахстан и Китай подписали соглашения на $15 млрд

В рамках рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Шанхай между Казахстаном и Китаем подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 млрд долларов.

Документы охватывают ключевые направления сотрудничества, включая искусственный интеллект, цифровизацию, транспортную инфраструктуру, финансовый сектор, агропромышленный комплекс, машиностроение и другие высокотехнологичные отрасли.

В ходе встречи были подписаны следующие документы:

Соглашение о стратегическом партнерстве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Huawei Technologies Co., Ltd.; Соглашение о приобретении технологических решений и оборудования между АО "Самрук-Қазына" и компанией Huawei Technologies; Меморандум о взаимопонимании по развитию инфраструктуры электромобилей и применению искусственного интеллекта в автомобильной отрасли Казахстана между АО "Самрук-Қазына", Freedom Holding Corp, акиматом Астаны и Geely Auto Group; Соглашение об оказании услуг для эмитентов офшорных облигаций зоны свободной торговли между АО "Банк Развития Казахстана" и China Central Depository & Clearing Co., Ltd.; Соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта строительства комплекса коксовых батарей №8 и №9 и системы газоочистки коксового газа между АО "Qarmet", АО "Банк Развития Казахстана" и Acre Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation; Соглашение о промышленном сотрудничестве по производству автомобилей Li Auto в Казахстане между АО "Группа компаний Аллюр" и Li Auto Inc.; Соглашение об инвестициях по проекту строительства многофункционального терминала первой очереди порта Курык между Министерством транспорта РК, акиматом Мангистауской области и Kazakhstan Guoyou Investment; Соглашение о сотрудничестве по оснащению пунктов пропуска досмотровым оборудованием и развитию промышленной локализации производства между Министерством промышленности и строительства РК и NUCTECH Company Limited; Технико-лицензионное соглашение по производству автомобилей OMODA и JAECOO на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan между Astana Group и Chery Holding Group; Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Qazbot Technologies и Agibot PTE; Соглашение о базовых принципах сотрудничества в рамках развития "Долины дата-центров" между АО "Казахтелеком" и HV & Submarine Hengtong Group; Соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по проекту "Казахстанско-китайский международный логистический коридор" между Harvest Group и Minmetals Logistics Group Co., Ltd.; Договор между АО "Транстелеком" и GuoDong Group по строительству антенно-мачтовых сооружений; Меморандум о сотрудничестве между Qazaq AI Research University и Shanghai Innovation Institute; Соглашение о сотрудничестве в сфере развития искусственного интеллекта и робототехники в Алматы между акиматом города, NERO Group и UBTECH Robotics; Соглашение между Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и университетом Сучжоу о создании совместного института; Соглашение о сотрудничестве между КазНУ имени Аль-Фараби и Jiangsu Huibo Robot Technology.

Подписанные документы направлены на развитие технологического сотрудничества, привлечение инвестиций и реализацию совместных проектов между Казахстаном и Китаем.

Ранее сообщалось, что Китай инвестировал в экономику Казахстана более $30 млрд.